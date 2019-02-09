ختام فعاليات "اعرف آثار بلدك" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، اليوم السبت، عن ختام فعاليات برنامج "اعرف آثار بلدك" بالتعاون مع متحف أثار الخارجة.
أكد "التداوي"، أن البرنامج تضمن تنظيم زيارات وورش عمل لتلاميذ المدارس لمتحف الآثار بمدينة الخارجة، بهدف تعريفهم بتراث وتاريخ الواحات، وإثرائهم بالمعلومات التاريخية عن المحافظة وتنشيط السياحة الداخلية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن البرنامج جري تنفيذه لطلبة المرحلة الابتدائية مع تنظيم ورش صلصال وفنون تشكيلية عن أهم محتويات المتحف الأثرية، ما يعزز قيم الانتماء لديهم ويصقل مهاراتهم الفنية، مشيرًا إلى أن البرنامج جري تنفيذه على مدار إجازة نصف العام الدراسي.
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