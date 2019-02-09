لاجارد: مصدرو النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط في 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم السبت إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014 وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير على الرغم من النمو المتواضع.

وقالت لاجارد أمام مؤتمر في دبي، حسبما نقلت وكالة رويترز إنه "بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء على الرغم من الاصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج"

"هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018"، وفقًا لما ذكرته لاجارد.

وقال إن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن "التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".