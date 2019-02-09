بـ125 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعًا في "كهرباء الوادي الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت هندسة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعًا لتحسين مستوي الخدمة في مراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه.

أكد مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، المهندس مازن رضوان، انتهاء تنفيذ مشروعات تضمنت إحلال وتجديد شبكات جهد منخفض، وإقامة مغذيات جديدة بالقري والمدن، وتركيب محولات متنوعة القدرات لتحسين مستوي الخدمة.

أضاف مازن، أن القطاع أنهي هذه المشروعات خلال الفترة الحالية من اعتمادات الخطة الطموحة والاستثمارية، في جميع قري ومدن المحافظة، إضافة إلى تركيب أعمدة نقل تيار كهربي ومحولات جديدة وإحلال محولات قديمة لرفع مستوي الخدمة ومواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال أشهر الصيف المقبلة.