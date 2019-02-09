اعتقال فلسطيني يشتبه بقتله مستوطنة في الضفة الغربية

أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، اعتقال فلسطيني يشتبه بأنه قتل شابة إسرائيلية، وذلك خلال عملية جرت في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكان عثر على جثة أوري أنسباخر (19 عاماً) مساء الخميس في جنوب القدس وجرى دفنها الجمعة في مستوطنة تقوع. وأصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً يحظر نشر أي تفاصيل عن جريمة القتل هذه.

ولم تكشف الشرطة اسم الفلسطيني، مكتفية بالقول إنه من الخليل في جنوب الضفة الضفة الغربية المحتلة.

وحمل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في بيان السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مسؤولية مقتل الإسرائيلية.

وقال إن "السلطة الفلسطينية تواصل سياسة دفع رواتب الإرهابيين (...) وقتلت شابة في التاسعة عشرة من عمرها بوحشية في إسرائيل"، ملمحاً إلى المساعدات المالية التي تمنح إلى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل أو الذين قتلهم جنود إسرائيليون.

ودعا دانون أيضا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "هذه الجريمة الوحشية" و"التحرك بحزم ضد ثقافة الرعب للسلطة الفلسطينية".

وقبل توقيف الفلسطيني، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "قوات الأمن ستعثر على المسؤولين عن جريمة القتل هذه وسنعاملهم بكل الصرامة التي يسمح بها القانون".