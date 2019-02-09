سحب ترشيح شقيقة ملك تايلاند لرئاسة الحكومة

سحب حزب "راكسا تشارت" الذي ترشحت شقيقة ملك تايلاند تحت رايته لتولي رئاسة الحكومة، السبت ترشيحها بعدما اعترض القصر الملكي على دخولها الساحة السياسية.

وأعلن الحزب في بيان بثه مساء الجمعة على التلفزيون أنه قرر "الامتثال للأمر الملكي" الذي عارض هذا الدخول غير المسبوق من قبل أحد أفراد الأسرة الملكية إلى الساحة السياسية.

وأعلن ترشيح الشقيقة الكبرة للملك أوبولراتانا (67 عاماً) حزب "راكسا تشارت" الذي تقوده مجموعة ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم الخارج ويعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديداً للملكية.

لكن القصر الملكي دان هذه الخطوة، وقال في بيان إن "أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لان ذلك مخالف للدستور".

ولم تذكر الأميرة بشكل مباشر على إنستجرام اليوم السبت، شقيقها أو طموحاتها السياسية ولكنها شكرت أنصارها "لحبهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض" وأبدت امتنانها لدعمهم لها.

وقالت "أود أن أقول ثانية أني أريد أن أرى تايلاند تتقدم للأمام وأن تكون رائعة ومقبولة من الدول الخارجية، أريد أن يحصل جميع التايلانديين على حقوق وفرصة والعيش حياة كريمة وسعيدة".