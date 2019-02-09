السيسي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، إلى إثيوبيا فى زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فعاليات الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التى تبدأ غداً الأحد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى بيان إعلامي في وقت سابق إن الرئيس السيسي سوف يتسلم خلال زيارته لإثيوبيا رئاسة الاتحاد الإفريقى لمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

وقال راضى ": إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى للمرة الأولى منذ نشأته عام2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم فى ستينات القرن الماضى".

وأوضح راضي: " أن القمة الإفريقية ستُعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري فى إفريقيا"، والذى يأتى اختياره مواكباً لما تشهده أفريقيا من تزايد فى أعداد النازحين واللاجئين، وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، مما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقاً لمُقاربة شاملة فى إطار من المسؤولية الجماعية".

وأضاف راضى: "أن القادة الأفارقة سوف يبحثون خلال قمتهم في أديس أبابا عدداً من الموضوعات التى تشغل الشعوب الإفريقية، والتى تندرج بالأساس تحت محورى التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى للاتحاد الإفريقى.

وأشار راضى إلى أنه بالنسبة للمحور التنموى، يتناول القادة الأفارقة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة فى إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063 أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية فى إفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبى لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف راضي، أنه فيما يتعلق بمحور السلم والأمن، فإن القادة الأفارقة سوف يبحثون التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في إفريقيا، فضلاً عن المساعى القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق فى أفريقيا بحلول عام2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الأفريقية.