المؤبد لمسلح قتل 6 مسلمين داخل مسجد في كيبك الكندية

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أصدرت محكمة كندية حكما بالسجن مدى الحياة بحق مسلح قتل 6 مسلمين بإطلاق النار عليهم داخل مسجد في مقاطعة كيبيك (شمال شرقي) العام الماضي.
وذكرت صحيفة "ذا ستار" الكندية أن قاضي محكمة كيبك العليا، فرانسوا هوت، أصدر الحكم، الجمعة، على ألكسندر بيسونيت (29 عاما) إثر إدانته في 6 تهم بالقتل العمد.
وأضافت أنه بموجب الحكم، سيقبع بيسونيت بالسجن لمدة 40 عاما دون قابلية الإفراج عنه بشكل مشروط قبل انتهاء المدة.
وقال هوت في بداية الجلسة إن "عمليات القتل هذه ستظل تكتبها دماء (الضحايا) في تاريخ هذه المدينة وهذه المقاطعة وهذا البلد للأبد".
يشار أن بيسونيت، فتح النار على مصلين داخل
وأوضحت الشرطة حينها إن بيسونيت "يعتنق أفكارا متطرفة".
وكان المجلس الوطني لمسلمي كندا، دعا مطلع العام الماضي في رسالة وجهها إلى ترودو، إلى اعتبار 29 يناير من كل عام، يوما رسميا لمناهضة الإسلاموفوبيا، وإحياء ذكرى الهجوم الذي استهدف مسجد كيبيك، دون استجابة رسمية.
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