أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 16 قتيلًا.
وأكد صويلو أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة منذ 58 ساعة، مشيرًا إلى أنه "وبعد الإدلاء بالتصريح الأخيرحول عدد القتلى، والذي كان 14، انتشلت فرق الإنقاذ جثتين أخرتين، إحداهما لطفلة عمرها عام ونصف العام، ليرتفع العدد إلى 16".
وأوضح وزير الداخلية التركي أن
ومساء الأربعاء، انهار مبنى مؤلف من 8 طوابق في منطقة قارطال في الشق الآسيوي من إسطنبول.
وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة، فيما أطلقت نيابة إسطنبول العامة تحقيقًا حول أسباب انهيار المبنى.
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