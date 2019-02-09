الأرصاد السعودية: هطول أمطار رعدية في مكة والمدينة

السعوديه ليندا سليم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولا لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود

لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدودالشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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