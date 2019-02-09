كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسئول الاستخبارات فى حكومة الظل التابعة لطالبان بجنوب أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى قائد استخبارات حكومة الظل التابعة لحركة طالبان المسلحة الملا أحمد مصرعه مع اثنين آخرين من مرافقيه في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم السبت عن مصادر عسكرية مطلعة قولها:" إن رئيس الاستخبارات لدى طالبان والمسئول عن التخطيط للهجمات وتنفيذها ضد المدنيين الأفغان قُتل في غارة جوية دقيقة استهدفت المتشددين في منطقة ناو زاد بولاية هلمند يوم السادس من الشهر الجاري".

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم كشف هويتها- أن الملا أحمد كان يسافر على طول الطريق مع اثنين آخرين من المسلحين عندما تعرضت سيارتهم لضربة جوية من قوات الأمن الخاصة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل الثلاثة.

وتابعت المصادر أن:" الإطاحة بالملا أحمد من صفوف طالبان سوف يضعف بالتأكيد عمليات طالبان المستقبلية في إقليم هلمند"...مشيرة إلى أن القوات الأفغانية قتلت 19 من مقاتلي طالبان في إقليم هلمند منذ الأول من فبراير.