كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف مواقع تخزين طائرات مسيرة فى صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه استهدف مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد حفاظا على سلامتهم.
وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بالتوافق مع القانون الدولي.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن " قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح اليوم عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع "، موضحا أن هذا الهدف عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء .
وأضاف المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية اللتين أطلقتا في يناير الماضي، مؤكدا التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية .
يذكر أن تحالف دعم الشرعية كان أعلن في الأول من فبراير عن عملية مماثلة جرت شرق صنعاء، استهدفت موقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة.
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