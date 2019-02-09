كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث روسي: "بوتين" يقبل دعوة لزيارة إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة لزيارة إيطاليا، وسيتم تنسيق موعد زيارته عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال السفير الروسي لدى إيطاليا، سيرجي رازوف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "أما بالنسبة لزيارة الرئيس الروسي لإيطاليا، فقد تلقى وقبل دعوة من القيادة الإيطالية. وسيتم تنسيق التواريخ الدقيقة من خلال القنوات الدبلوماسية ومن ثم يتم الإعلان عنها وفقًا للإجراء المتبع".
وأشار الدبلوماسي إلى أن الزيارة يمكن أن تصبح "حدثًا رئيسيًا" في العلاقات الثنائية الروسية الإيطالية.
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