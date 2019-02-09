كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو إلى "محادثات سلمية" لحل أزمة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن على فنزويلا حل أمورها الخاصة بنفسها من خلال المحادثات السلمية، وإن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

واعترفت نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة، بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلاعملت على الضغط على الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو، للدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي حافظت على خط معتدل بشأن فنزويلا إلى الحوار وإجراء انتخابات جيدة، طارحة موقفاً مضاداً لموقف واشنطن المتشدد، وقالت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في أول اجتماع لها في مونتفيديو الأسبوع الماضي، إن "التدخل بقوة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة".

وفي رد على هذا الاجتماع قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن "الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سلمية لقضية فنزويلا وأبدت أملها في أن تواصل كل الأطراف القيام بدور بناء".

وأضافت الوزارة "يجب أن يحل شؤون فنزويلا شعبها في إطار الدستور والقانون من خلال الحوار السلمي والقنوات الدبلوماسية".

وتابعت "هذا هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق بها فنزويلا الاستقرار الدائم".