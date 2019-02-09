كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. 27 تصريحا لسفن تحمل مواد نفطية وأساسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان جديد له عن أخر التطورات الأمنية والإنسانية. وقال التحالف إنه تم إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن. وأفاد بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية مازالت تعطل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما. وأكد بيان التحالف أيضا على أن ميناء الصليف شمال الحديدة خال من السفن منذ 3 أسابيع. وقال تحالف دعم الشرعية إنه تم إصدار 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحا لحماية القوافل.

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