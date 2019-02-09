كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الأمير هاري وميجان ماركل في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قصر "كنسينغتون" عن زيارة رسمية سيقوم بها دوق ودوقة "ساسكس"، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المغرب.

وقالت العائلة الملكية البريطانية، أمس الجمعة، في بيان نشر على "تويتر" إن الزيارة المقبلة لدوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المغربية ستكون في الفترة الممتدة بين 23 و25 فبراير الجاري.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيارة في الوقت المناسب.