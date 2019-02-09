كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي يشرح شعار "الموت لأمريكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأمريكا" ما دامت واشنطن تواصل سياساتها "العدائية" حسب وصفه، لكن هذا الشعار يستهدف الرئيس دونالد ترامب والقادة الأمريكيين، وليس الأمة الأمريكية، حسب تعبيره.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي أنه قال لحشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية في الذكرى الأربعين للثورة "لن تتخلى الأمة الإيرانية عن هتاف ’الموت لأمريكا’ ما دامت أمريكا مستمرة في شرها ضد إيران".

وأضاف خامنئي "’الموت لأمريكا’ يعني الموت لترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. إنه يعني الموت لحكام أمريكا".

وتابع "لا مشاكل بيننا وبين الشعب الأمريكي. (هتاف) ‘الموت لأمريكا‘ يتعلق بقادة أمريكا. إنه يتعلق بالمسؤولين (هناك) الآن. سيكون هناك آخرون عندما تبدأ الولاية المقبلة".

ومضى خامنئي يقول: "أنصح بعدم الثقة في الأوروبيين مثلهم في ذلك مثل الأمريكيين".

وانسحب ترامب في العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران، مما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إنقاذه، لكن خامنئي قال إنهم ليسوا أهلا للثقة.

وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاده لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، لكنه لا يزال ملتزما في الوقت نفسه بالاتفاق النووي.