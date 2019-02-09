أم الفحم: وصول جثمان الطالبة سوار قبلاوي ليشيع ظهر اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل إلى مدينة أم الفحم جثمان الطالبة سوار زكريا قبلاوي (20 عاما) التي قتلت في جريمة بشعة في مدينة أزميت التركية.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الطالبة المرحومة بعد صلاة الظهر، اليوم، في مدينة أم الفحم.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، أن شقيقها، يحيى قبلاوي، قد اعترف بجريمة القتل، كما اعتقل والدها بشبهة المساعدة في ارتكاب الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة، عثر على جثة قبلاوي، الأربعاء، قرب شقة كانت تسكن ووالدها فيها بمدينة أزميت في المنطقة الشمالية - الغربية من تركيا.

وكانت قد ثارت شبهات، في البداية، حول انتحار الطالبة، التي تدرس الطب، بالقفز من شرقة الشقة، إلا أن تحقيقات الشرطة التركية، الموثقة بشريط كاميرا مراقبة أظهر ضلوع شقيقها ووالدها في الجريمة.

وأفاد قريب من العائلة أن شقيق الضحية ومرتكب الجريمة قد خرج مؤخرا من السجن في إسرائيل، وسافر إلى تركيا قبل أسبوع.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن شقيق الشابة قبلاوي سيحاكم في تركيا، ومن المتوقع أن تفرض عليه عقوبة السجن مدى الحياة، كما سيحاكم الوالد بتهمة تقديم المساعدة في جريمة القتل.