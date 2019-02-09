شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يقتل 3 أطفال ويلتهم 25 منزلاً في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مسؤول الإطفاء أن الأطفال، أعمارهم 3 و 8 و 10 أعوام، كانوا نائمين داخل منزل بمدينة ماتي، في إقليم دافاو أورينتال، على مسافة 1025 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة الفلبينية مانيلا،
عندما اندلع الحريق.
وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق، الذي أتى أيضًا على نحو 25 منزلاً، وأدى إلى تشريد 125 شخصًا.
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