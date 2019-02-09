القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019.2.9 11:28 صباحا بتوقيت أبوظبي 17 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية بدء اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي على هامش القمة الـ٣٢ في أديس أبابا والأوضاع الأمنية تتصدر أجندته

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي على هامش القمة الـ٣٢ في أديس أبابا والأوضاع الأمنية تتصدر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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