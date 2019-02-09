ماذا تعرف عن سجن قرتشك الإيراني للنساء ؟

يقع سجن قرتشك الذي خصصته سلطات الملالي في إيران للنساء، بصحراء ورامين شرق طهران، حيث تتعرض فيه السجينات لأبشع أنواع التعذيب .

ويوصف سجن قرتشك بأنه من السجون "سيئة السمعة" ومن أخطر السجون وأسوئها في إيران، وتستخدم في مختلف أنواع التعذيب ضد السجينات المتهمات معظمهن بقضايا سياسية أو بالتمرد على النظام .

وخلال اليومين الماضيين، بدأت إحتجاجات داخل السجن على خلفية عدم شمول أسماء السجينات كشف العفو العام الذي أعلن عنه المرشد الإيراني أية الله خامنئي، ولكن السلطات الإيرانية واجهت هذه الإحتجاجات بالعنف المفرط وقامت بقطع الكهرباء والغاز داخل القواطع لمنع انتشار النيران، وتركت السجناء يستنشقن الفلفل الحار والغازات المسيلة للدموع بينما يتجمدن من البرد القارس.

وكان القضاء الإيراني قال إنه سيتم إطلاق سراح أكثر من 50 ألف سجين في العفو الذي أصدره المرشد لكنه لا يشمل السجناء السياسيين ولا العدد الأكبر من السجناء البالغ عددهم أكثر من 250 ألف سجين، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وفي وقت سابق نشرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، تقريرا مفصلا عن السجن، جاء فيه أن "هذا السجن هو الأكثر خطورة والأسوأ سمعة، من بين سجون النساء في إيران، وذلك نظرا لوجوده في صحراء قاحلة بالقرب من بحيرة للملح واستيعابه عددا كبيرا من السجينات رغم ضيق مساحته، وكذلك عدم تفكيك السجينات حسب الجرائم مما يتسبب بحدوث الكثير من حالات العنف، ناهيك عن انعدام الخدمات الصحية وانتشار حالات التعذيب والاغتصاب في السجن".

وبحسب التقرير، يضم السجن بقواطعه السبعة أكثر من 2000 سجينة، حيث تقطن 200 إلى 300 سجينة في كل قاطع بعضهن برفقة أطفالهن ويتزايد هذا في كل عام.