تنظيم الحمدين يستهدف نساء السعودية عبر توظيف مغردات

كشفت تقارير صحفية نشرتها جريدة سعودية عن إستهداف تنظيم الحمدين لنساء السعودية عبر توظيف مغردات في وسائل التواصل الإجتماعي للتغيري بالفتيات السعودية .

وقالت مصادر لصحيفة «الوطن» السعودية، إن توظيف المغردات يأتي ضمن مخطط استغلال ما يعرف بالحركة النسوية التي تستهدف الفتيات السعوديات، وتسييس قضاياهن الأسرية للإساءة إلى المملكة.

وكشفت التقارير عن مخططات قطرية لاستهداف السعودية، عبر أكثر من 345 مادة موثقة صوتاً وصورة وأكثر من 3700 صورة، وتآمر نظام الحمدين ودول إقليمية على المملكة، بتدريب وتجنيد عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، تحت غطاء حقوقي لضرب الاستقرار في السعودية .

وأطلقت المغردة "توبة نسوية" في حسابها على تويتر، تغريدة تحمل عنوان «قصتي هنا»، وتعلن فيها توبتها الصادقة من خطيئة انضمامها للأنظمة المحرضة، في إشارة إلى نظام الحمدين.

وأوضحت المغردة أنها أخطأت في حق وطنها وأهلها وأنها تلقت عروضاً عبر حسابها الخاص، لخيانة وطنها حيث جاءت تلك العروض من شخص يدعى جوعان بن حمد، وهو من يحمل لقب «المعزب».

وعرضت المغردة، المحادثات الخاصة التي تلقت فيها العروض من النظام القطري وبالتحديد من شخص يدعى سعود بن خالد آل ثاني، حيث ذكر لها «أنه من طرف المعزب وأن عليها تطبيق التوصيات التي أسندت لها».

وتفاعل مع المغردة، عدد كبير من المغردات الجانحات سابقاً، واللاتي أشرن إلى تآمر العناصر القطرية من خلال التغرير بالفتيات داخل السعودية.

وذكر المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، إن «نظام الحمدين لم يتورع يوماً عن ارتكاب جميع الموبقات والجرائم والشرور المنتشرة في العالم، مواصلاً نهجه وسلوكه العدائي ضد محيطه العربي وكل أشقائه العرب لتقويض أمنهم القومي، والعبث باستقرارهم، وركب كل موجة تحقق ذلك الهدف».

وعن نسيج الأسماء الوهمية بين آل عاتي: أن قطر نسجت علاقة متخفية عبر آلاف الأسماء الوهمية التي أوكلت لما يعرف بجناح الكتائب الإلكترونية التي يقودها المدعو عبدالله ناصر المسند، والتي كانت مهمتها الأساسية تدشين حسابات وهمية للتطاول على الدول الخليجية ومصر والأردن واستهداف أمنها وزعزعة استقرارها ووئامها الاجتماعي.

وحسب آل عاتي؛ فقد أوكلت الدوحة لسعود بن خالد آل ثاني، مهمة العرّاب والسمسار المتخصص بالتجنيد والتحشيد الإلكتروني، بضخّه ملايين الدولارات عبر نائبة السفير في باريس «نادية الشيبي»، حيث تم استغلال حصانة السفارات وتحويلها إلى وكر من دبابير المخابرات وعملائها للتجنيد ولملاحقة كل من يفكر في العودة للوطن وإعلان خطئه.