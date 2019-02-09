سرحان يؤكد استكمال التحقيقات القضائية بحادثة وفاة جورج زريق

أعلن وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في بيان انه "مع تعاطفي الصادق مع عائلة المرحوم جورج زريق، واستنكاري الشديد لهذا الحادث المؤلم، اؤكد استكمال التحقيقات القضائية لجلاء الملابسات توصلا الى ترتيب المسؤوليات. رحمه الله".

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