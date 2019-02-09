بو عاصي: مار مارون قوة الإيمان وتواضع النساك

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ​عيد مار مارون​ إلى انه "بقوة الإيمان و تواضع النساك طبع اتباعه فأزهر ​لبنان​. كل عيد مار مارون و ​اللبنانيون​ بألف خير".

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