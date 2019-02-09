غوايدو: مستعد للموافقة على تدخل اميركي بفنزويلا للاطاحة بمادورو

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد ​خوان غوايدو​ أنه "مستعد، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخل عسكري أميركي في بلاده للإطاحة بالرئيس، ​نيكولاس مادورو​".

ولفت غوايدو في حوار مع وكالة "فرانس برس" الى أنه "على استعداد لفعل كل شيء من أجل إنقاذ حياة الناس، بما في ذلك الموافقة على تدخل عسكري أميركي"، مضيفا: "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري".