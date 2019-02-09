قائد عمليات سلاح البحرية الأميركية دعا إلى شن هجوم على روسيا

دعا قائد عمليات سلاح البحرية الأميركية الأميرال جون ريتشاردسون، في كلمة له أمام المجلس الأطلسي إنه من الضروري أن تبادر الولايات المتحدة الأميركية بتوجيه الضربة العسكرية لروسيا، لافتا إلى ان "الضربة السباقة يجب أن تستهدف سفنا حربية روسية في البحر الأسود".
وشرح ريتشاردسون لماذا اختار البحر الأسود ليكون مسرحا لعملية هجومية أميركية بقوله "إن روسيا احتلت شبه جزيرة القرم في عام 2014 باستخدام القوة العسكرية.".
وفي تشرين الثاني 2018 اعتدى الأسطول الروسي على بحارة أوكرانيين وحبسهم، مغلقا مدخل بحر ازوف الذي يفصل القرم عن البحر الأسود، أمام أوكرانيا".
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