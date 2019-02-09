بولتون: نعمل مع حلفائنا الخليجيين لحماية المصالح الوطنية الاميركية

أعلن المستشار الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي، ​جون بولتون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه هناك "اجتماعات كبيرة مع كل من وزراء الخارجية القطري والكويتي هذا الأسبوع. ونحن نعمل مع حلفائنا الخليجيين لحماية المصالح الوطنية الاميركية من خلال تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار في ​الشرق الأوسط​".

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