تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف مواقع تخزين طائرات في صنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- أ ش أ:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه استهدف مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد حفاظا على سلامتهم.
وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بالتوافق مع القانون الدولي.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية أعلن في الأول من فبراير عملية مماثلة جرت شرق صنعاء، استهدفت موقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة.
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