مصرع 6 أشخاص في انهيارات أرضية بسبب الأمطار بتشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - سانتياجو- أ ش أ:

أعلن مكتب الطوارئ في تشيلي أن الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في شمال البلاد أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وتشريد 155 آخرين .

وأوضح مكتب الطوارئ - حسبما أفادت قناة "الحرة" الامريكية اليوم السبت - أن الأمطار دمرت 99 منزلا وتضرر 142 منزلا آخر بشكل كبير، وتشريد 155 شخصا، تم إيواء 144 منهم، مبينا أن فيضانات الأنهار تسببت فى قطع الطرق وعزل بعض البلدات شمال البلاد.

وأظهرت صورا المجرى المائى الذى تسببت فيه الأمطار الغزيرة والانهيار الأرضى وانقلاب سيارات وتدمير فى البنى التحتية.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية التشيلية استمرار هطول الأمطار شمال تشيلى إلى يوم غد (الأحد) مع احتمال تسجيل عواصف رعدية، وكانت جهات أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وكالاما، تعرضت هذا الأسبوع لأمطار غزيرة، تسببت فى فيضانات وسيول.