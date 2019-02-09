انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في سيدني جراء العواصف العنيفة

حُرمت آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء السبت، بعد عواصف عنيفة اجتاحت كبرى المدن الأسترالية متسببة أيضاً بأزمة في حركة المرور ومحاصرة السيارات في مياه الفيضانات وإرجاء مباراة وطنية في كرة القدم.

وضربت أمطار غزيرة وصواعق أجزاء من سيدني في ساعة متأخرة الجمعة، وبلغ منسوب الأمطار في بعض المناطق حوالى 60 ملم.

وفي أحد أحياء غرب سيدني الذي شهد فيضانات، وصل منسوب الأمطار إلى قرابة 42 ملم خلال 30 دقيقة فقط.

وقال بايرون دويل من مكتب الأرصاد في ولاية نيو ساوث ويلز للوكالة "كانت عاصفة تتقدم ببطء وسط الهواء الدافئ الرطب الذي كان يتحرك على الساحل، مما تسبب بكل تلك الرطوبة".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارات الغارقة في مياه الفيضانات على طرق رئيسية، وشارات ضوئية مكسرة وأشجار متساقطة.

وذكرت شركات تزويد الطاقة أن أكثر من 40 ألف مشترك تأثروا بانقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة ليلاً، فيما لا يزال أكثر من 5 آلاف مشترك بدون كهرباء السبت.

واستجابت فرق الإغاثة لأكثر من 4 آلاف طلب للمساعدة منها تسع عمليات إنقاذ من فيضانات في منطقة سيدني.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث للوكالة "إن عمليات الانقاذ كانت كلها لسيارات محاصرة في مياه الفيضانات".

وجاءت العاصفة في سيدني وسط استمرار جهود الاغاثة في ولاية كوينزلاند التي اجتاجتها الفيضانات في شمال شرق أستراليا، وسجلت الولاية الأسبوع الماضي تساقط أمطار بشكل غير مسبوق مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص فيما طلب الآلاف المساعدة.