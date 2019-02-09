23 فبراير.. الحفل الختامي لمهرجان "بيئتنا مستدامة"



يقام الحفل الختامي لمهرجان بيئتنا مستدامة فى 23 فبراير الجاري تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية في دائرة الثقافة والسياحة بالعين. واتحاد المبدعين العرب عضو الامم المتحدة ومدرسة النرجس في مدينة العين.

أصدرت جامعة الدول العربية قرارا برعاية المهرجان والذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب من الإمارات العربية المتحدة.

يقام المهرجان على مستوى الوطن العربي لنشر ثقافة الاستدامة والوعي البيئي من أجل عالم أجمل وفكر عصري مستدام.

صرح الإذاعي، احمد نور رئيس اتحادي الاعلاميين والمبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، أن هذا المهرجان يعتبر النواة الأولي لبناء جسرا ثقافيا وابداعيا ينطلق من الإمارات العربية الشقيقة الى ارجاء الوطن العربي اجمع. واكد على انه ليس بمستغرب على جامعة الدول العربية رعاية الابداع والمبدعين.

ويعتبر هذا المهرجان هو اللقاء الأول لاتحاد المبدعين العرب وأيقونة الابداع العربي الشيخه شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، راعية اللابداع الاماراتي، والتي ستمتد الي أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع.

واضاف نور، ان هذه المهرجانات هي الباب المنشود الذي يستهدف الاتحاد من خلاله اكتشاف كافة المبدعين العرب وإلقاء الضوء عليهم ورعاية إبداعاتهم فى كافة المجالات، وسيضع الاتحاد هذا المهرجان ضمن أجندته السنوية ليكون علامة إبداعية عربية للم شمل كافة المبدعين العرب.

ومن ناحيتها اوضحت المستشارة التربوية هبة الله محمد عبد الفتاح عبد العزيز،

ممثلة اتحاد المبدعين العرب في الامارات والأمين العام للمهرجان ان مراحل المهرجان قد تم تجهيزها بالكامل بما فيه الفئات والشروط والخطة الزمنية للمهرجان الختامي ومقر المعرض المستدام في مكتبة زايد المركزية بالعين. ان جميع المشاركات المقدمة للمهرجان تم الاطلاع عليها من قبل لجنة ثقافية للتدقيق الاكاديمي والعلمي والفني واللغوي وفي حال تم الاعتماد يدرج ضمن البرنامج وينشر في المجلد العلمي للمهرجان.وفي نفس السياق اوضح الامين العام المساعد للمهرجان، المستشار الثقافي لاتحاد المبدعين العرب، الكاتب الاماراتي نبيل حريبي الكثيري، ان الحفاظ على البئية من اهم مقومات الحياة. حيث تعلمنا ذلك من نهج المغفور له باذن الله*الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رجل البيئة الاول وبطل الارض* في اتباع طرق المحافظة على بيئتنا خالية من الشوائب وعن طريق زراعة الاشجار التي كان يزرعها ويسقيها بيديه مثل *شجرة الغاف* التي اختيرت لتكون *شعار لعام التسامح*. حيث قال طيب الله ثراه في هذا الصدد: “نحن الذين نعيش الآن فوق هذه الأرض مسؤولون عن الاهتمام ببيئتنا والحياة البرية، واجب علينا الوفاء لأسلافنا وأحفادنا على حد سواء”.واضاف الكثيري، ان المفكرين والادباء والكتاب والمثقفين يجب ان يقدما جل علومهم وافكارهم الإنسانية لخدمة كوكب الارض والحفاظ علىالبيئة عبر تنوير العامة على مخاطر تلويث البيئة واهمية اعادة التدوير بما يخدم المجتمعات الانسانية في العالم.ويحصل جميع المشاركين على شهادا مشاركة، وتحصل الأعمال المتميزة على شهادات تميز وأوسمة وميداليات ودروع خلال الحفل الختامي للمهرجان الدولي بيئتنا مستدامة.والجدير بالذكر أن محاور وفئات المشاركة في المهرجان على سبع فئات رئيسية وهي ( فئة التدوير والتعليم ، فئة الفيديو البيئي التوعوي ،فئة الفكرة والاستدامة، فئة إبداعات أدبية بيئية، فئة العروض البيئية، فئة الصور الفوتوغرافية، فئة المبادرات البيئية.وللمهرجان أهداف تثقيفية تربوية توعوية تطوعية تخدم البيئة المستدامة ويتطلع لنشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد وضرورة العمل على تجددها وتنمية الحس البيئي لدى أفراد المجتمع من أجل ايجاد أفكار عملية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد والمساهمة في استغلالها وتجديدها حيث يستهدف المهرجان جميع فئات وشرائح المجتمع في الوطن العربي من أجل التكاتف للمساهمة في الحفاظ على الموارد واستغلالها في أعمال تعليمية تربوية هادفة.كما يسعى المهرجان إلى نشر ثقافة استدامة الافكار والمعارف والاستفادة المثلى من المواد العلمية في شتى المجالات التربوية والتعليمية وغرس روح المبادرة والايجابية والابتكار والابداع والبراعة في إدارة الازمات ثورة إيدلوجية في تحدي التطوير المتسارع في المجتمعات من أجل تنمية وتوسيع الآفاق والمعرفة،، وأشارت أن المهرجان يسعى إلى غرس عدة شعارات إيجابية لبث روح السعادة والايجابية والمبادرة في الحفاظ على إستدامة الموارد لدى افراد المجتمع كما أكدت على ضرورة مواكبة تطور العصر والعمل وفق اهم التوجهات العالمية نحو نشر ثقافة السعادة والريادة والابتكار والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعلم الذكي من أجل بناء جيل العصر الرقمي 2030.كما حظى المهرجان برعاية كريمة من مكتبة زايد المركزية دائرة الثقافة و السياحة والتي رحبت بإستضافة وإقامة معرض بيئتنا مستدامة عالمنا أجمل والذي سيستمر طوال فترة المهرجان وحتى موعد الحفل الختامي للمهرجان.