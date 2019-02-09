مبارزة عربية - إيرانية تواكب جلسات الثقة

اذا كانت جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين ستنتهي حكما بمنح الحكومة ثقة كبيرة وربما قياسية نظراً الى حجم تمثيل الكتل النيابية فيها وتضاؤل حجم أي معارضة نيابية محتملة الى حدود قياسية أيضاً، فان الحدث الداخلي لن يتوقف عند جلسات الثقة المعروفة النتائج سلفا بل يتجاوزها الى ما يمكن ان يشكل مبارزة ديبلوماسية اقليمية ستشهدها بيروت عشية هذه الجلسات. وتتمثل ملامح هذا الحدث الديبلوماسي في تزامن ثلاث زيارات لبيروت يقوم بها مطلع الاسبوع المقبل ثلاثة زوار بارزين تحت عنوان التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة وهم الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وكذلك المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.

واذا كانت زيارتا أبو الغيط وظريف معروفتين ومحددتي المواعيد سلفاً، فان المعطيات عن زيارة العلولا برزت في الساعات الاخيرة واكتسبت دلالات بارزة، خصوصاً انها تحمل التعامل السعودي الاول مع الحكومة الجديدة ضمن زيارة العلولا المخصصة لنقل تهانئ القيادة السعودية الى المسؤولين اللبنانيين وما يمكن ان يتخلل الزيارة من رسائل مهمة.

وعلى الصعيد الداخلي ينتظر ان تشهد مناسبة عيد القديس مارون اليوم حشداً سياسياً واسعاً في كنيسة مار مارون الجميزة حيث يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري الى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القداس الاحتفالي التقليدي. ويسافر الحريري بعد ذلك الى دولة الامارات حيث يشارك في مؤتمر “القمة العالمية للحكومات”، ويلقي كلمة ، على ان يلتقي ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي اطار المواقف الاوروبية التي برزت عقب تشكيل الحكومة، قالت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، في لقاء دعت اليه على شرف الصحافة اللبنانية في دارتها بالجميزة: “الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يتوقعان الكثير من الحكومة الجديدة التي يتوقف نجاحها على قدرتها في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وخصوصا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية الضرورية التي تم الإتفاق عليها في مؤتمر “سيدر”.