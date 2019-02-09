كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورصة قطر تغلق على هبوط حاد بتراجع جماعي للقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت بورصة قطر تعاملاتها في آخر جلسات الأسبوع الماضي، بهبوط حاد مع تراجع جميع أسهمها باستثناء سهم واحد، متأثرة بتراجع جماعى للقطاعات.

وفى جلسة الخميس، انخفضت أسعار 37 شركة، فيما ارتفعت أسهم 4 شركات فقط، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

ويتطلع المستثمرون حسب ما ذكر موقع cnbc العربية، إلى تخصيص أموالهم لأسواق أخرى في المنطقة مثل السعودية والكويت ومصر، والتي تتيح أسعارا أفضل إلى جانب بعض المحفزات في الأمد القصير.

وأغلق مؤشر بورصة قطر بانخفاض قدره 1.7%، مع هبوط 19 من الأسهم العشرين المدرجة على قائمته، فيما هبط سهم صناعات قطر ذو الثقل في السوق 1.9%، في حين تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 1.6%.

وهوى سهم المتحدة للتنمية 6.8%، مسجلا أكبر خسارة له أثناء التعاملات منذ مارس آذار، بعدما انخفض ربح الشركة للعام بأكمله إلى 501 مليون ريال (137.62 مليون دولار)، من 538 مليون ريال قبل عام.

وشهدت المؤشرات هبوط 6 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر قطاع الاتصالات الهابط بنسبة 2.2% إلى 1000 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 1.11% إلى 3092 نقطة.

وسجل مؤشر الخدمات ثالث خسارة نسبتها 0.44%، تلاه مؤشر المصارف بخسارة نسبتها 0.43% إلى 3854 نقطة.

وحقق مؤشر العائد إجمالي رابع أكبر خسارة نسبتها 0.29% الى 18.82 نقطة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة نسبتها 0.22%، وبلغت خسارة مؤشر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري 0.17% إلى 2509 نقاط.

وتداعى الاقتصاد القطري بقوة مؤخرا، وفشلت كل محاولات الدوحة في إثبات قوة اقتصادها الحالي وعدم تأثره بمقاطعة الدول العربية، وهو الأمر الذي أوضحته مؤخرا وكالة ستاندرد آند بورز، في آخر تقرير لها، بعد أن أبقت على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى (AA-).