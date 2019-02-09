مسلسل التسليح مستمر .. قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات "العاديات" الفرنسية

حلقة جديدة من حلقات مسلسل التسليح القطري، فعصابة الدوحة مازالت تصر على تبديد أموال القطريين بهدف شراء المزيد من صفقات الأسلحة من الدول الأوروبية.

وفي سبيل ذلك، تسلمت قطر أول طائرة مقاتلة متطورة من نوع رافال الفرنسية الصنع، تنفيذا لصفقة مع شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات وقعت في مايو 2015.

وادعت أبواق تميم الإعلامية أن طائرة رافال "كيو إي 202" - التي أطلقت عليها الدوحة اسم "العاديات"- هي أول طائرة تتسلمها القوات الجوية الأميرية القطرية من مجموع 36 طائرة رافال وقعت قطر عقود شرائها من فرنسا.

وجرت مراسيم التسليم في مقر شركة داسو بمدينة بوردو الفرنسية، وفي كلمة بالمناسبة أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية اسم "العاديات" على سرب مقاتلات رافال القطري.

وكانت صفقة رافال الموقعة بين قطر وفرنسا تقضي بتزويد القوات القطرية بـ 24 مقاتلة بقيمة 7 مليارات دولار، قبل أن تقوم الدوحة بتفعيل بند في الصفقة وتزيد طلب 12 طائرة، وشملت الصفقة تدريب 36 طيارا قطريا و100 فني على أيدي خبراء من الجيش الفرنسي.

وأدخل سلاح الجو الفرنسي مقاتلة رافال التي تعمل بمحرّكين الخدمة في 2004، وكانت فرنسا وقعت سابقا مع قطر صفقات بيع مقاتلات "ميراج أف-1"، و"ألفا" و"ميراج 2000".