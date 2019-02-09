مقتل 10 لاعبين في حريق بنادي فلامنجو البرازيلي

قالت محطة جلوبو التليفزيونية البرازيلية، اليوم الجمعة، إن عشرة لاعبين ناشئين؛ لقوا مصرعهم في حريق شب في مركز تدريب تابع لنادي فلامنجو لكرة القدم في ريو دي جانيرو. ولم تنسب المحطة تقريرها إلى أي مصادر.
وقع الحريق في مركز نينهو دو أوروبو الذي جرت توسعته قبل شهرين فقط، ويضم المركز مكانًا لمبيت الناشئين.
وقال رجل إطفاء لمحطة جلوبو نيوز: «كان الأطفال من فريق فلامنجو للناشئين نائمين في هذا الوقت».
وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت المدينة؛ وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.
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