مصادر المردة للشرق الاوسط: التعاطي باستخفاف مع حاجاتهم ليس مقبولاً

شددت مصادر تيار "المردة" في حديث لـ"الشرق الاوسط" على أن ​الحكومة​ يجب أن تكون منتجة، وتكون هناك علاقة مع جميع الأطراف ضمن السقف الاستراتيجي، مؤكدة على ضرورة وقف ​الفساد​.

ولفتت المصادر إلى انه "هناك واقع أن أباً يحرق نفسه لأنه لا يستطيع تأمين إفادة مدرسية لابنته. يجب أن تتطلع الطبقة السياسية لشؤون الناس، فالتهاون ممنوع مع مطالب الناس، كما أن التعاطي باستخفاف مع حاجاتهم ليس مقبولاً".