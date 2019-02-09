أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس "أننا أول من دعا لأن تكون المرحلة مرحلة عمل، وتخفيف التشنجات لأن الوضع لا يحتمل أزمات وتوترات ومشاكل"، مشيراً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن عنوان الحكومة هو العمل، ويجب أن تكون منتجة، وهذا خطابنا من البداية، لافتاً إلى أن "الحكومة يجب أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء".
وقال خريس: "نحن دعاة التهدئة، وخطابنا على الدوام يتجه إلى التهدئة، ونحث الجميع على اتخاذ المنحى نفسه"، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة. وعن العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، أكد خريس أنها "متينة وهناك تواصل دائم ومستمر".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس: نحن دعاة تهدئة والحكومة يجب أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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