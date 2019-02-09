مصادر الشرق الاوسط: حزب الله يهدف تحقيق إنجازات في معالجة الملفات الحكومية

أوضحت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط" أن ​حزب الله​ يقوم بمبادرة للتهدئة بين حلفائه الذين تشوب علاقتهم تباينات، بهدف تحقيق إنجازات في معالجة الملفات الحكومية التي تحتاج إلى تضامن وزاري، لافتة إلى انه "أن أمام الحكومة ملفات ضخمة أبرزها ​مكافحة الفساد​ وتأمين ​الكهرباء​ 24 على 24 ساعة، تحتاج إلى تأييد وإجماع، لذلك يولي أهمية لتقريب وجهات النظر بين حلفائه وتهدئة الخلافات الداخلية".

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