علمت "الجمهورية" انّ "موضوع ​العلاقات اللبنانية السورية​ سيكون حاضراً على المشهد الداخلي في الفترة المقبلة بصورة اكبر مما كانت عليه قبل ​تشكيل الحكومة​".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجمهورية": موضوع علاقات لبنان وسوريا سيحضر في المشهد الداخلي مستقبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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