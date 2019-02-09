خارجية الصين: الشعب الفنزويلي هو من يجب أن يقرر مصير بلاده

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية، ​هوا تشون يينغ​، أن بلادة تدعم جهود ​المجتمع الدولي​ لتحقيق الاستقرار في ​فنزويلا​، مؤكدا أن الشعب الفنزويلي يجب أن يقرر مصير بلاده على أساس شرعي. وقال: "الصين تؤمن بأن الشعب الفنزويلي هو من يجب أن يجد مخرجا للمشكلة في البلاد ضمن إطار التشريع وعلى أساس قانوني من خلال الحوار السلمي ومن خلال القنوات السياسية".

ورأى المتحدث إلى أنه، "بهذه الطريقة فقط تستطيع فنزويلا تحقيق نظام واستقرار طويل الأجل". وأضاف المتحدث "تدعم الصين جهود المجتمع الدولي بهذا الصدد، وتأمل أن تستمر جميع الأطراف في لعب دور بناء في الحل السلمي للمشكلة الفنزويلية".