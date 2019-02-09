مصدر دولي للشرق الأوسط:نسعى لسلة متكاملة لتسوية الملف الإنساني باليمن

أكد مصدر في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك أن محادثات عمان التي يقودها المبعوث الدولي للمنظمة الدولية إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، تهدف للتوصل إلى سلة متكاملة تكفل تسوية الملف الإنساني، طبقاً لاتفاق استوكهولم.

وأوضح المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن "تقدماً ملحوظاً حصل، والمبعوث الدولي يتوسط من أجل مساعدة الطرفين على حل العقد التي تواجههما"، بما في ذلك من خلال التوجه إلى عدن و​صنعاء​ لإجراء محادثات على أرفع المستويات لحل العقبات.