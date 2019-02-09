خارجية أميركا: بومبيو قدم للكونغرس أحدث المعلومات بقضية خاشقجي

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ قدم للكونغرس أحدث المعلومات في التحقيق بقتل الصحفي السعودي المعارض ​جمال خاشقجي​. وكان ​الكونغرس​ قد أمهل إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ تقديم تقريرا بشأن من يتحمل مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي وما إذا كانت ​واشنطن​ ستحاسب قتلة بفرض عقوبات.

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