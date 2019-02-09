بومبيو يقدم للكونغرس أحدث المعلومات عن التحقيق بقتل خاشقجي

أعلن متحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ الى أن وزير ​خارجية أميركا​ ​مايك بومبيو​ قدم للكونغرس أحدث المعلومات عن التحقيق بقتل الصحفي السعودي المعارض ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده ب​اسطنبول​،

وكان ​الكونغرس​ قد أمهل إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ حتى الجمعة لتقديم تقرير بشأن من يتحمل مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، وما إذا كانت ​واشنطن​ ستحاسب قاتليه بفرض عقوبات.

وتردد في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض إبلاغ مجلس الشيوخ موقف إدارته بشأن تورط مزعوم لولي العهد السعودي في اغتيال الصحفي خاشقجي.

واشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض الى اننا "نتشاور بانتظام مع الكونغرس بعد مقتل جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الاول ويمكننا أن نؤكد أن ​وزارة الخارجية​ قدمت اليوم معلومات، وسنواصل التشاور مع الكونغرس والعمل على تقديم مرتكبي جريمة القتل هذه للعدالة".