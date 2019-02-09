جوايدو لا يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا

أعلن خوان جوايدو، الزعيم المعارض الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا، أنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخل عسكري أميركي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخل عسكري خارجي في بلاده، قال جوايدو "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أن المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري".

وتكدست المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.

وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناء لطلب رئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير رئيساً بالوكالة للبلاد واعترف به نحو أربعين بلداً بينها الولايات المتحدة.

وقال مادورو إن "واشنطن اختلقت" الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير "التدخل" في بلاده.

لكنّ غوايدو يقول إن ما يصل إلى 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا إذا لم تصل المساعدات إليهم.

وكان جوايدو (35 عاماً) رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 23 يناير 2019، وطلب من الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.