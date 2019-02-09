شاهد.. اكتشاف 3 قنابل في مطار روما تعود للحرب العالمية الثانية

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عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لاكتشاف 3 قنابل في مطار العاصمة الإيطالية روما تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وكانت السلطات الإيطالية أغلقت مطار "سيامبينو" الشهير، بعداكتشاف 3 قنابل تعود للحرب العالمية الثانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استدعاء فريق خبراء مفرقعات للتعامل مع القنابل،
وقالت السلطات الإيطالية أن إغلاق المطار سيستمر 3 ساعات، بينما سيتم تأجيل استقبال الرحلات الجوية أو تحويلها لمطارات أخرى.
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