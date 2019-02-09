السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر الجبير وبومبيو يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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