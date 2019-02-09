الأمم المتحدة: 8 سنوات لإزالة ألغام داعش في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الأمم المتحدة
تحتاج عمليات إزالة الألغام والمتفجرات في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في العراق إلى نحو 8 سنوات، وذلك بحسب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) التي وصفت العمل بالشاق والأكثر خطورة بسبب التلوث بالمتفجرات.
وأشارت أونماس إلى أن الصراعات والحملات العسكرية بهدف استعادة مدن العراق من قبضة المتطرفين أدت إلى تشريد أكثر من 5.8 ملايين شخص بين عامي 2014 و2017.
وأوضحت أن كثيرين لا يزالون بلا مأوى أو غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب «التلوث الكبير بالمتفجرات» المرتبط بالضربات الجوية والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي تركها تنظيم داعش، بل وأحيانا تكون تلك العبوات مربوطة على جثث مقاتلي التنظيم.
وفي حديثها للصحفيين في جنيف، شددت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أغنيس ماراكايلو، على أهمية العمل الذي تقوم به أونماس بالنسبة للأشخاص العاديين المحاصرين في النزاع، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين أونماس والحكومة السورية للتحضير لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في 4 يوليو 2018.
أرقام
495
مليون دولار المبلغ المطلوب للاستجابة لطلبات البلدان المتأثرة بالألغام
العراق
265 مليون دولار
أفغانستان
95 مليون دولار
سوريا
50 مليون دولار
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