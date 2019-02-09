ترامب يؤكد عقد اجتماعا مع كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خططه لعقد الاجتماع الثاني مع زعيم ​كوريا الشمالية​، ​كيم جونغ أون​ في ​فيتنام​ يومي 27 و28 شباط. وأضاف "غادر من يمثلني للتو كوريا الشمالية، بعد اجتماعا مثمرا، واتفقوا على موعد القمة الثانية مع كيم جونغ أون وستعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 شباط".

وأضاف ترامب: "كوريا الشمالية ستصبح تحت قيادة كيم جونغ أون مركزا اقتصاديا رائعا. قد يفاجئ الكثير، لكنه لن يفاجئني، لأنني أعرفه جيدا وفهمت جيدا قدرته. ستصبح كوريا الشمالية صاروخا، ولكن صاروخا آخر".