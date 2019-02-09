استكمال فض الأحراز في محاكمة المتهمين بـ"العائدون من ليبيا" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، فض الأحراز في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ووليد رشاد.

يذكر أن المتهمين صدر ضدهم حكماً من دائرة جنايات مغايرة يتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن وقام المتهمين بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن، وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

كان النائب العام أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مع علمهم بأغراضها، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون في الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نارية.