أدى حادث تصادم قطاري ركاب بمقدمتيهما وقع بالقرب من العاصمة الإسبانية برشلونة إلى مقتل قائدة القطار وجرح 95 شخصاً آخرين.

وقالت هيئة الحماية المدنية لمقاطعة كتالونيا شمال شرقي إسبانيا إن الحادث وقع مساء يوم الجمعة، إثر تصادم قطارين معاً بين بلدتين على بعد خمسين كيلومتراً شمال غربي برشلونة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية نقلاً عن السلطات إن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وذكرت بيانات رسمية أن السلطات دفعت بسيارات إطفاء وأفراد شرطة وأطباء إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين، كما توقفت حركة القطارات.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحادث الذي وقع في السادسة وعشرين دقيقة مساء يوم الجمعة بتوقيت أسبانيا.

كان أحد الركاب توفي في نوفمبر الماضي عندما انزلق قطار تابع لشركة القطارات الكتالونية (روداليس) بين بلدتي تيريسا ومانريسا إلى خارج قضبانه وأصيب في ذلك الحادث حوالي 50 شخصاً.

كما جرح خمسون شخصاً آخرون في حادث آخر وقع في برشلونة خلال صيف 2017 بعضهم أصاباتهم خطيرة.

واصطدم في نفس اليوم قطار بمحطة فرانثا وسط برشلونة بالمارين على الرصيف عند أحد الحواجز داخلها ولم يسقط ضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة العشرات بحادث تصادم قطارين في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.