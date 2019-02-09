الشرطة تستلم أدلة العنصرية ضد صلاح

ضباط يراجعون مقطع الفيديو الخاص بالواقعة. (أ ف ب)

لندن - رويترز: سلم فريق وست هام يونايتد لكرة القدم أدلته إلى الشرطة البريطانية بعد استكمال تحقيق في واقعة عنصرية تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين في الدوري الانكليزي الممتاز في استاد لندن يوم الاثنين.

وانتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وجهت فيه إهانات عنصرية لفظية إلى اللاعب المصري الدولي (26 عاماً) بينما كان ينفذ ضربة ركنية. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المستخدم الذي نشر الفيديو في موقع «تويتر»: «ذهبت إلى مباراة وسات هام ضد ليفربول وشعرت بالاشمئزاز مما سمعته. أناس كهؤلاء لا يستحقون مكانا في مجتمعنا، ناهيك عن مباريات كرة القدم».

وأبلغت شرطة العاصمة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت سابق أن ضباطاً يقومون بمراجعة مقطع الفيديو، وقال وست هام في بيان يوم الخميس إنه سلم كل أدلته إلى الشرطة.